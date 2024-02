A Ponzano c'è una scuola per super cani, qui vengono addestrati i cani delle forze dell'ordine Video

Quando Amadeus, nell’ultima serata del Festival di Sanremo, l’ha chiamata sul palco assieme ai suoi colleghi non ha dato alcun segno di essere particolarmente emozionata. È salita, ha retto la diretta davanti a qualche milione di persone ed è rimasta tranquilla guardandosi attorno quasi divertita. Harley Tempesta del Nordest, insomma, non ha battuto ciglio. Lei è una femmina di pastore tedesco addestrata a scovare materiale esplosivo e in forza alla Polizia di Stato.

