Pompiere scopre tradimento con la dog cam: «Non sono il padre di mia figlia, l'ha avuta con un suo collega»

Un pompiere ha scoperto il tradimento della moglie attraverso la dog cam. Rob Parson, 34 anni, pensava di avere una vita perfetta: una moglie che ama(va) e una figlia.

Poi un video ha cambiato tutto. «Mia moglie (che di professione è sergente di polizia) ha confessato all'amante che la nostra bambina era figlia sua, non mia», come racconta al Daily Mail.

I found out I wasn't the father of my baby through the DOG CAM: Fireman tells how his world came crashing down when he checked on his pet and discovered his police sergeant wife telling her lover that HE was their daughter's real dad https://t.co/cymkFX2v4R pic.twitter.com/iWeT0jR3sb — Daily Mail Online (@MailOnline) February 17, 2024

La scoperta del pompiere

L'uomo ha raccontato al Daily Mail di aver lasciato la moglie dopo tre anni di relazione. Si sono fidanzati nel 2021 e un anno dopo hanno avuto una figlia. Quella figlia, però, la donna l'aveva avuta segretamente con il collega con cui aveva una relazione parallela. La scoperta straziante è avvenuta tramite la web cam, con cui lui teneva d'occhio i suoi cani dal lavoro.

«Non mi sono mai accorto di nulla»

Quel giorno ha acceso la telecamera e ha trovato la moglie, una poliziotta, che stava dicendo al collega che in realtà quella fosse figlia sua. Quando è tornato a casa ha chiesto spiegazioni alla moglie, che dopo aver negato inizialmente, ha poi ammesso la verità. «Non mi sono mai accorto di nulla e lei non mi ha mai detto niente o mi ha fatto capire che non stesse bene con me», ha commentato sconsolato il 34enne.

Il giorno della scoperta

Il giorno della scoperta era a lavoro. Erano passate ore e non sentiva nulla da case, il che era insolito. Quindi ha deciso di controllare la telecamera che usava per monitorare i loro due cani (un beagle chiamato Holly e il loro rottweiler Hector). "Non appena ho acceso la telecamera ho visto mia moglie seduta sul pavimento con nostra figlia in grembo su FaceTime. Stava dicendo 'ringrazia papà per averti comprato i regali ieri' poi diceva 'stai mostrando a papà il tuo regalo'". Quando rivede il video non ci crede.

Lo sfogo

Rob ha raccontato a sua moglie subito ciò a cui aveva assistito: "Deve essere dura per la bambina, con te che mi chiami papà quando sono a casa e poi quando sono al lavoro ti incontri con il suo vero papà". La moglie di Rob ha negato senza mezzi termini che la loro bambina avesse un altro padre. Lei gli ha detto che "la bambina chiama tutti papà" prima di spiegare che aveva avuto difficoltà come nuova madre. La sua collega le aveva suggerito di fare finta di avere più famiglie mentre Rob era al lavoro per alleggerire il peso.

I timori

Rob non ha mai avuto sospetti. Ma dopo la scoperta ha cominciato a indagare sul suo passato. La notte prima del suo matrimonio un uomo gli si è avvicinato. Lo sconosciuto si è limitato a congratularsi e ha detto "è una ragazza fantastica". Rob ha poi chiesto a sua moglie come l'aveva conosciuto e lei ha detto che era solo un amico di lavoro.

Il test del DNA

Con il test del Dna, è stato confermato che non era il padre biologico. Rob è tornato a vivere con i suoi genitori. Successivamente ha contattato la fidanzata dell'amante della moglie che gli ha detto che la relazione andava avanti da tre anni. Rob conclude: "Quello che è successo non potete nemmeno immaginarlo".