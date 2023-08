Campus di Ca' Foscari a Treviso, il progetto è realtà. Siglato il contratto, operativo dal 2025

TREVISO - «Con il contratto siglato oggi tra Comune di Treviso, Università di Ca' Foscari e Ipab Appiani Turazza per realizzare la nuova sede dell’Ateneo veneziano nel capoluogo della Marca viene significativamente accresciuta la caratura della città come sede accademica. Luca Zaia, commenta la svolta impressa oggi, 2 agosto, al futuro universitario di Treviso.

I lavori di adeguamento degli stessi verranno eseguiti da Cà Sugana entro il 2024 (con partecipazione dell'Università), che concederà poi in uso i locali in zona San Nicolò per l'attività accademica. Il contratto rappresenta così la concretizzazione degli impegni assunti dai tre Enti tramite il Protocollo di Intesa sottoscritto nel mese di febbraio 2022 e poi approvati con atto di indirizzo dal Consiglio comunale e dagli organi di Ateneo. Il progetto complessivo, che prevede la messa a disposizione in varie fasi di più di 8.000 metri quadrati del complesso del Turazza, consentirà di iniziare a trasferire le attività del Campus di Treviso a partire dal 2025. I nuovi spazi, situati a 10 minuti a piedi dalla stazione dei treni, prevedono la realizzazione di 29 aule, 3 laboratori di informatica e linguistici, spazi dedicati alle studentesse e agli studenti e alle attività di collaborazione con il territorio, oltre che uffici e studi.

«Si tratta del vero e proprio nuovo Campus universitario al quale si è puntato fin dall’intesa del febbraio 2022 fra i tre Enti, che hanno lavorato con celerità e sinergia encomiabili – aggiunge Zaia – garantendo alla città una struttura importante a partire dal 2025. La considero una svolta storica perché a nessuno può sfuggire l’importanza per qualsiasi città della presenza di tanti giovani e di strutture accademiche adatte alle loro esigenze».