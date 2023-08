CARBONERA (TREVISO) - Da ragioniera a... illustratrice, il passo non è stato breve. Ma Alessia Trentin, 40enne trevigiana, la passione per il disegno lo aveva fin dalle medie. «A quell'età, non sapevo bene cosa avrei fatto. Ragioneria mi sembrò una scelta ragionevole, un lavoro sicuro». Dopo la maturità, Alessia si iscrive a Venezia a Conservazione dei beni contemporanei e fotografia; nel frattempo, girovaga per mostre, fa piccoli lavori, impiegata come ragioniera, contratto di apprendistato per tre anni. «Però non mi piaceva affatto, i conti non tornavano mai. E così, nel tempo libero, coltivavo la mia prima passione: frequentavo corsi di fotografia e di illustrazione, sperimentavo un sacco, fotografavo e manipolavo le immagini a computer».



LA SVOLTA

Dopo la laurea, di lavoretto in lavoretto, Alessia trova il suo equilibrio: un lavoro fisso da cameriera, dal mattino fino a metà pomeriggio, poi tutto il tempo libero a disegnare e illustrare. «Le mie prime creazioni artistiche erano per familiari e amici, con il passaparola mi stavo facendo conoscere. Dalla partecipazione a un mercatino natalizio, arrivò la conferma che le mie proposte piacevano. Fu allora che nacque la denominazione Trentinelli, giocando con il mio cognome». Il salto, la presa di coscienza come illustratrice, arriva prendendo uno spazio in co-working con giovani professionisti trevigiani, in Strada Ovest, nel 2018. «Lì dentro avevo il mio laboratorio, creavo le mie illustrazioni e cominciavo a riportarle su oggetti per la casa, su supporti in legno e tessuto, non solo su carta (quadri, cuscini, astucci, portachiavi, tazze, shopper, blocknotes, cartoline), ma - soprattutto - mi confrontavo con i titolari di altre attività professionali, traevo spunti, coltivavo il mio mondo fantastico. Fino ad allora, ero solo un hobbista». Il cambio di passo vero e proprio, per Trentinelli arriva a gennaio 2022: apertura della partita iva e a settembre affitto di un laboratorio-bottega tutto suo, a Vascon di Carbonera, suo paese d'infanzia.



STILE NORDICO

Oggi Alessia è a tutti gli effetti un'artigiana, vende le sue creazioni tramite piattaforma web ("fra poco arriverà un mio e-commerce di proprietà"), ha parecchi follower sui social, lavora molto su commissione ("ad es. per regali personalizzati o bomboniere"), partecipa a mercatini selezionati e predilige il rapporto diretto con il cliente. Ha uno stile essenziale, vagamente nordico, subito riconoscibile, animato da tanti animali e piante, che testimoniano l'amore per la natura, ma anche da immagini surreali e personaggi immaginari. «Mi piace molto gestire e controllare l'intero processo di lavorazione, dall'illustrazione iniziale al prodotto finito - racconta Alessia - per questo mi sono creata una rete di fornitori selezionati, prevalentemente locali, che lavorano bene, con precisione, nel rispetto dell'ambiente». Deliziosa la sua linea Musianimali, ma anche quella degli Animali Motivazionali, soggetti stilizzati accompagnati da una frase significativa.



«La prima era di una gabbianella, con la frase vola in alto', poi sono arrivati tanti altri soggetti, molti suggeriti dai clienti. Un progetto nato quasi per caso, oggi è una galleria di 28 soggetti; chissà, se crescerà ancora...». Tanti i sogni nel cassetto: come un libro illustrato per l'infanzia, riuscire a vendere anche all'estero, collaborazioni con brand interessanti. Quando le chiediamo l'animale al quale pensa di assomigliare, nomina l'asino. «Perché è dolce, un animale secondo me sottovalutato, eppure intelligente ed empatico. Poco tempo fa ho fatto una passeggiata con gli asini: un'esperienza meravigliosa!».