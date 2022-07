Cadono calcinacci dal ponte: traffico deviato

MASERADA SUL PIAVE - Cadono calcinacci dal ponte, stop al passaggio in via Trevisana, all'altezza del cavalcavia della SP102. Sarà interrotto per tutta la giornata di oggi, 6 luglio, in entrambi i sensi di marcia e fino alla fine delle verifiche, il traffico sulla SP92, via Trevisana nella zona del cavalcavia della SP102 in località Varago di Maserada sul Piave nel tratto stradale compreso tra la farmacia di Varago e il semaforo a causa della caduta di calcinacci dalla volta del ponte. Non ci sono danni strutturali e il traffico sopra il cavalcavia procede regolarmente. Non ci sono infatti limitazioni sul cavalcavia stesso, come da verifiche effettuate dai tecnici dei vigili del fuoco e della Provincia. Sul posto per regolamentare la viabilità, oltre agli opportuni cartelli di segnalazione, anche polizia locale e carabinieri.