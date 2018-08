Prendi un caffè in centro: ti porta il Comune gratis col bus-navetta

di Claudia Borsoi

TARZO - Bus navetta gratuito dalle frazioni al centro paese. Partirà venerdì 24 agosto il nuovo servizio di trasporto pubblico voluto dall'amministrazione Sacchet e pensato per anziani e persone senza patente che dalle frazioni collinari come Resera, Arfanta o Prapian vogliono raggiungere Tarzo o Corbanese per fare acquisti nei negozi, andare in banca o in posta o, ancora, recarsi in uno degli uffici comunali o dal medico. L'idea è venuta al sindaco Vincenzo Sacchet dopo aver ascoltato le proposte dei...