Europee, Letizia Moratti di candida con Forza Italia: «Sarò capolista se non ci sarà Tajani»

Letizia Moratti correrà con Forza Italia alle europee. «Sarò in campo», fa sapere l'ex ministra dopo quella che -ammette - «è stata una lunga riflessione».

Tajani: «Occupare lo spazio tra Meloni e Schlein»

«Spero che tutte le forze del centrodestra prendano tanti voti» alle europee e «il mio obiettivo non è superare la Lega o togliere voti ai partiti di centrodestra. Lo spazio che deve occupare Forza Italia è quello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. È talmente grande questo spazio che non c'è bisogno di cercare voti a casa degli alleati». Così il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Milano durante una conferenza stampa organizzata per lanciare la candidatura di Letizia Moratti alle europee. «Mi preoccupo che Forza Italia faccia un ottimo risultato, cosa che non sarà facile dopo la morte del nostro leader Berlusconi. Il mix tra sondaggi e risultati a livello amministrativo ci dicono che Forza Italia è in buona salute e continua a crescere» ha aggiunto Tajani. Intanto oggi a Roma Matteo Salvini e la Lega riuniscono i partiti sovranisti: «Noi siamo il Partito Popolare europeo, la strategia di Forza Italia è quella di aggregare attorno al nostro simbolo in occasione delle elezioni europee il maggior numero di persone che si riconoscono nei valori del popolarismo - ha spiegato Tajani -. Siamo pronti ad aprire le nostre porte e io mi auguro che l'accordo fatto in Basilicata dove presentiamo una lista comune con Noi moderati possa essere prodromico anche a un accordo più ampio in vista delle europee». «Ho lanciato un appello anche a tutte le liste civiche di area popolare di aggregarsi pur mantenendo la loro autonomia in occasione della campagna elettorale. Il Ppe è la più grande forza in Europa - ha concluso - avrà la presidenza della commissione e del Parlamento e sarà determinante per le scelte di un'Europa basata sui valori nei quali ci riconosciamo. Credo che il voto a Forza Italia sia quello più utile soprattutto in occasione delle elezioni europee: per far contare di più l'Italia in Europa bisogna votare Forza Italia».