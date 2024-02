Caffè d'altura coltivato in un balcone di un attico a Treviso dall'84enne Bruno: «Ecco cosa sono riuscito a fare da un piccolo chicco» Video

di Lucia Russo

TREVISO - Caffè d'altura e chilometro zero, prodotto sul balcone di un attico a Treviso. Bruno Facchini ha 84 anni e a due passi dalle mura medievali della città ha messo in piedi la sua coltivazione di caffè da terrazzo. Due piante arrivate da molto lontano, portate a casa dopo un viaggio fatto con la moglie, curate con amore e dedizione fino a quando sono diventate sufficientemente grandi per dare il la alla produzione di "Moren Porteros, Cafe de Altura".