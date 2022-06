Scivola in una pozza dei Cadini del Brenton, 14enne con trauma cranico

MONTEBELLUNA - Ragazzo di 14 anni cade nei Cadini del Brenton, portato in ospedale con possibile trauma cranico. Verso le 12.20, l'elicottero del soccorso è andato verso Sospirolo, in Valle del Mis, per un 14enne di Montebelluna, che era caduto in una piccola pozza dei Cadini del Brenton.

Il giovane si trovava con i genitori per passare insieme alla sua famiglia la giornata di festa della Repubblica del 2 giugno.

Quando è scivolato finendo nell'acqua, il 14enne è stato subito raggiunto dal papà e portato a riva.

Calati con un verricello di 33 metri sulla verticale, medico e tecnico di elisoccorso hanno poi proceduto con le prime cure del giovane escursionista, che era cosciente e seduto, a seguito di un taglio sulla testa e un possibile trauma cranico.

Issato a bordo assieme al padre, il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale San Martino.