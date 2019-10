Ca' dei Carraresi, stop alle mostre. Nessun grosso evento per la stagione invernale

di Paolo Calia

TREVISO -si ferma. O meglio:e intraprende un periodo, non ancora quantificabile, di riorganizzazione interna. Per il primo anno dopo molto tempo la stagione invernale non presenta in calendario grossi eventi. Nei prossimi due mesi, la proposta si limita alla settimana dedicata alla rassegna Treviso Antiquaria, comunque molto attesa dagli appassionati di tutta Italia, in programma dal 21 al 29 ottobre e il mercato vintage nel fine settimana che va dal 15 al 17 novembre. Poi solo qualche convegno, qualche attività della Fondazione Cassamarca come i sempre più apprezzati venerdì della cultura, alcuni convegni o appuntamenti fissati da grandi aziende. Ma niente mostre di richiamo: quella stagione, per il momento, appare conclusa.