Breton premia chi va al lavoro a piedi, in bicicletta o in auto con altri colleghi

TREVISO - L'inquinamento e i cambiamenti climatici si battono partendo anche da passi piccoli e quotidiani. E in Breton di Castello di Godego hanno deciso di premiare gli oltre 900 dipendenti che da lunedì andranno al lavoro a piedi, in bici o in auto insieme. Non grandi cifre: mezzo euro a viaggio, 1 euro col ritorno al giorno, che in un mese fanno 20 euro da spendere in buoni acquisto al supermercato, su Amazon o dal benzinaio. Ma soprattutto conta il messaggio e l'idea di partecipare, insieme, a tentare di fare qualcosa di concreto contro i cambiamenti climatici.

L'idea è arrivata ai manager del gruppo trevigiano da 200 milioni di fatturato presieduto dall'imprenditore bassanese Luca Toncelli e specializzato nella progettazione e produzione di macchine e impianti industriali per la lavorazione di pietra naturale, ceramica, metalli e per la pietra composita con base a Castello di Godego e due sedi produttive (a Campiglia dei Berici, Vicenza, e Vedelago, dove opera la controllata Lapitec, 100 addetti). Tramite una App messa a punto dalla Jojob Real Time Carpooling i dipendenti green potranno registrare (e far monitorare) il loro tragitto casa-lavoro fatto a piedi, in bici e in auto in comune: chi fa da autista potrà anche farsi pagare mezzo euro dagli altri passeggeri.

CARPOOLING E AMBIENTE

«Breton ha scelto di incentivare il carpooling, cioè il sistema di condivisione dei veicoli, per promuovere sinergie tra persone e luoghi, riducendo il traffico e di conseguenza l'inquinamento e valorizzando al contempo anche i percorsi in bici e a piedi - spiega in una nota Michela Perin, responsabile delle risorse umane del gruppo trevigiano - considerando che la maggior parte dei collaboratori risiede in un raggio medio di 10-15 chilometri». Non poco per chi vuole muoversi a piedi, ma in bici non è un'impresa e fa anche bene. «Questo progetto - aggiunge Giulia Tonietto responsabile dei progetti formativi rivolti ai dipendenti - è uno degli investimenti su cui Breton è impegnata sul fronte della gestione ambientale, a cui dedichiamo anche un report annuale. Abbiamo scelto come partner Jojob Real Time Carpooling: i collaboratori potranno scaricare gratuitamente la sua App sul proprio telefono per certificare i percorsi effettuati a piedi, in bici o tramite condivisione dell'automobile, visualizzando e monitorando il proprio contributo all'ambiente in termini di CO2 non emessa in atmosfera. Per ogni tratta casa-lavoro certificata (per un massimo di due al giorno) otterranno 50 centesimi tramite cashback, accumulando crediti che potranno essere usati per l'acquisto di buoni regalo». Il 15 e il 16 settembre, giorno in cui inizia la Settimana Europea della Mobilità 2022, sono in programma interventi di formazione ai dipendenti dai gestori della App.

WELFARE AZIENDALE

Da tempo il gruppo è impegnato sui temi della sostenibilità e del welfare aziendale. «Da contratto nazionale abbiamo varato il voucher di 200 euro che può essere utilizzato per vari acquisti, dal benzinaio al supermercato - spiegano dalla Breton - ed è attiva una cassa mutua interna che rimborsa il 20% delle spese mediche, eroga prestiti fino a 1500 euro senza interessi e dà altri contributi».