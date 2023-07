Furti alla pizzeria Al Laghetto e alle osterie Toni del Spin e Contemporanea, braccialetto elettronico al ladro

TREVISO - Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Treviso hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Treviso nei confronti di un 27enne residente in città, già noto alle forze di polizia in quanto sottoposto alle misure cautelari di "obbligo di dimora" e "obbligo di presentazione alla P.G." a seguito del suo arresto per furto aggravato perpetrato in data 26 maggio scorso in danno della pizzeria “Al Laghetto” a Treviso.

Gli approfondimenti investigativi dei militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno permesso di acquisire diversi elementi tali da ritenerlo responsabile dei furti consumati il 2 e 3 luglio 2023 in danno rispettivamente all'Osteria Toni del Spin e all'Osteria Contemporanea, entrambi situate nella città di Treviso.

Pertanto l’autorità giudiziaria considerando la condotta illecita tenuta durante la sottoposizione delle misure cautelari in corso, ha ritenuto opportuno disporre l’aggravamento delle stesse con la misura degli arresti domiciliari.

L’indagato è stato tradotto presso la sua residenza, in regime di arresti domiciliari con applicazione del "braccialetto elettronico".