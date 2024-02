BORSO DEL GRAPPA - Alle 17:30 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Molinetto a Borso del Grappa per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata: due i feriti. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Asolo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le due persone ferite sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferite in ospedale. Le loro condizioni di salute non sono preoccupanti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate quasi tre ore dopo con la rimozione delle auto da parte del soccorso stradale.

