I fratelli Boidi star della nuova musica: «Premiati per il coraggio, le idee e l'innovazione»

PREGANZIOL (TREVISO) - I fratelli Boidi, in arte Boidi Piano Duo e BoidiBros, sono stati eletti i nuovi ambasciatori del cambiamento in ambito artistico-musicale ricevendo il "Premio Italia Giovane 2023" alla presenza del ministro Andrea Abodi, del direttore generale Federica Celestini Campanari dell'Agenzia nazionale per i Giovani e del comitato d'onore del premio presieduto dal professor Andrea Chiappetta.

Sono loro dunque, i nuovi ambasciatori italiani del cambiamento in ambito artistico-musicale Under 35.



CHI SONO

Rispettivamente classe 1996 e 1997, i fratelli Luciano e Daniele Boidi di Preganziol hanno ricevuto nel corso della serata, all'auditorium del Maxxi di Roma parole di elogio da parte del m: «Un riconoscimento che premia il coraggio, le idee e l'innovazione». Forte apprezzamento del loro talento anche da parte del pubblico e delle autorità presenti in sala che, alla fine del video con cui i fratelli hanno conquistato Rai 1 con Amadeus (2022) e Rai 2 con Fiorello (2023), ha tributato il duo con una standing ovation.



Il duo è laureato con 110, lode e menzione d'onore al Conservatorio Casella de L'Aquila e vincitore di più di 30 concorsi nazionali ed internazionali, esibendosi in Italia e all'estero tra cui Israele, Spagna, Slovenia, Francia, Polonia, Regno Unito. Da inizio 2022 ha dato il via ad un nuovo progetto chiamato "Piano Jockey", una serie di Mash-Up Crossover da loro ideati con il quale stanno conquistando grandi e piccini oltre che a vincere la sfida per la quale "la Classica e la Moderna non possono convivere o coesistere". Su oltre 350 profili esaminati (età media 28 anni), il Comitato d'Onore della decima edizione del Premio, quest'anno in memoria di Franco Frattini, ha selezionato 16 giovani Under 35 che rappresentano l'Italia nel mondo in ambito scientifico, artistico-culturale, umanitario ed imprenditoriale. Tra le regioni di Italia, il Veneto si classifica al nono posto con il 5.1% di profili idonei ma tra questi spicca proprio la presenza del duo Boidi. Riconoscimento ancor più di prestigio se si considera che solo altre due volte è stato assegnato nella sezione Musica (2014 e 2017).



«UN PRIVILEGIO»

«E' un privilegio poter condividere questa serata con altri coetanei che lavorano e ottengono risultati così importanti in ambito scientifico, artistico, politico e sociale» dicono i fratelli. Il duo si è esibito proprio sabato pomeriggio a villa Guidini, a Zero Branco, riscuotendo un gran successo.