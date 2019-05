© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIANCADE (RONCADE) - Assalto al Postamat di Biancade nella notte tra il 4 e 5 maggio: lo sportello è stato fatto saltare in aria ma ai ladri non è andata molto bene. All'arrivo dei carabinieri sono dovuti scappare senza un euro in tasca, non solo per la fretta di fuggire, ma anche perché il Postamat era vuoto.