Benetton Rugby a Calalzo di Cadore per allenarsi e diventare ancora più uniti

TREVISO - Ancora una settimana di lavoro in Ghirada, poi, dove continuerà la preparazione con un clima più gradevole. Lunedì 19 agosto il gruppo di atleti biancoverdi, composto dalla rosa senza gli azzurri, i permit players e gli invitati, partirà perdove rimarrà fino a sabato 24. Per il terzo anno consecutivo, quindi, il comune bellunese, situato nel cuore delle Dolomiti Cadorine e da tempo partner delsarà sede di una importante fase del pre-stagione. Infatti, oltre a continuare la preparazione estiva, il gruppo potrà trovare ancor più coesione, aspetto fondamentale soprattutto per una squadra di rugby. I Leoni alloggeranno all'e il programma delle giornate vedrà il gruppo coinvolto in attività di team building, finalizzate al consolidamento delle relazioni interpersonali e dell'identità di squadra, un modo, come detto, per cementare ancor più il gruppo.