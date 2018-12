di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Quando sta ormai per finire l’annus horribilis della famiglia Benetton, arriva una buona notizia per il gruppo di Ponzano Veneto. Cattiva per l’erario, invece, visto che la Commissione tributaria provinciale di Treviso ha accolto il ricorso di Edizione Property contro l’Agenzia delle Entrate. Al netto del prevedibile appello da parte di quest’ultima, la sentenza pronunciata il 6 novembre e depositata il 4 dicembre disponerelativo ad una, relativa a operazioni in