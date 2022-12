ODERZO (TREVISO) - L'azienda opitergina Xilia di Oderzo scala le classifiche e viene definita dai quotidiani economici campione di crescita 2022. Xilia è stata selezionata tra le aziende con la maggiore crescita di fatturato in Italia, posizionandosi al 109. posto nella classifica generale e al secondo posto assoluto nel settore arredamento. L'incremento di fatturato è stato del 60% nel periodo 2018-2021.

I vertici

«È un risultato incredibile che premia la visione e la tenacia del nostro gruppo, nonostante un periodo di forte incertezza che ha avuto ripercussioni importanti sullo sviluppo del business. Essere selezionati da queste due prestigiose e autorevoli testate giornalistiche (Le elaborazioni sono state condotte da Il Sole 24 Ore e da Repubblica Affari&Finanza, ndr) è per noi un onore e un riconoscimento al prezioso lavoro che tutte le persone di Xilia fanno quotidianamente con passione, dedizione e senso di appartenenza» dice il ceo Gian Luca Gaiarin. «L'obiettivo ora è di confermare questo trend positivo di crescita che ha visto Xilia in soli 5 anni di attività rientrare all'interno di queste due importanti classifiche. Crescere con un tasso composto medio quadriennale di oltre il 60% è un risultato importante che ci dà la carica per affrontare con ancora più forza e determinazione le sfide future. Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo e nell'ambito del nuovo piano industriale triennale in corso di approvazione prevediamo di continuare a far parte di questa classifica anche in futuro», ha spiegato Mirko Longo, responsabile delle vendite. «Siamo davvero orgogliosi di questo risultato, a corollario di un triennio di crescita su tutti i fondamentali aziendali. Un altro riconoscimento importante che chiude un anno di grandi traguardi, che sono il frutto di una visione strategica» dice Federico Longo, responsabile di strategia e innovazione. Xilia è attiva nella progettazione, produzione e installazione di sistemi in legno eco-tattile per il dressing e lo storage dello spazio - composti da rivestimenti a parete, porte, armadiature e soffitti - dal carattere decorativo e funzionale, concepiti per offrire un'esperienza visiva, tattile e sensoriale e promuovere un nuovo stile di vita in cui bellezza e sostenibilità convivono in perfetta armonia. L'azienda è stata costituita nel 2018 da tre amici: Gian Luca Gaiarin, Mirko Longo e Federico Longo accomunati dalla passione per il legno, il design e le tecnologie digitali. La sede direzionale è a Oderzo, gli uffici commerciali e lo showroom a Motta di Livenza.