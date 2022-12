VENEZIA - Il gruppo Hera integra le sue realtà nel Nordest nei servizi energetici e crea un gruppo da 280 addetti che sviluppa un fatturato di oltre 380 milioni con una decina di sedi nel territorio.

Fusione in pista tra AcegasApsAmga Servizi Energetici, specializzata nei contratti con la pubblica amministrazione e condomini, ed Hera Servizi Energia, operante nella riqualificazione energetica di aziende e privati. I clienti della nuova realtà che fornisce soluzioni chiavi in mano e tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficienza energetica sono localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La nuova entità, in cui sono confluite l'esperienza e il know-how ventennale delle due società, mantiene il nome di Hera Servizi Energia.

Ase è nata nel 2018 aggregando Amga Calore e Impianti di Udine e Sinergie di Padova. Hse è partita nel 2014 a seguito della fusione tra Sinergia di Forlì ed Hera Energie di Bologna: è specializzata nella riqualificazione energetica di aziende, imprese e siti produttivi con le migliori e più innovative tecnologie. Entrambe le aziende, anche grazie agli incentivi governativi come il Superbonus 110%, sono cresciute negli anni e sono diventate punto di riferimento per i territori in cui operano grazie alle numerose sedi a Bologna, Forlì, Imola, Modena, Padova, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine e Pordenone, e a una rete capillare anche dal punto di vista dei fornitori qualificati. Solo quest'anno Ase e Hse, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, hanno gestito oltre 30 proposte di partenariato pubblico privato, per i clienti aziendali sono stati realizzati e gestiti 35 impianti power e sono stati riqualificati oltre mille condomini. Negli ultimi due anni, Ase e Hse hanno aumentato del 2000% i cantieri attivi. «Dal 2020 sono stati realizzati lavori di efficienza energetica per i condomini che hanno avuto effetti su 29mila famiglie - evidenzia una nota del gruppo Hera -, facendo loro risparmiare una media di 450 euro per i consumi energetici, per un totale di 13 miliardi di euro risparmiati in un anno. Senza dimenticare i benefici ambientali di questi interventi, pari a 19 mila tonnellate di Co2 all'anno non immesse nell'atmosfera da parte dei condomini.

PROGETTO VENEZIANO

Tra i principali progetti nel Nordest c'è quello nella Città metropolitana di Venezia: l'iniziativa Amica_E coinvolge un totale di 17 Comuni per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, che consente una riduzione di oltre 42mila tonnellate di Co2 emesse nell'ambiente ogni anno. In Friuli Venezia Giulia è stata vinta la gara indetta da Cuc Fvg per la manutenzione di tutti gli immobili e gli impianti in uso alle amministrazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia. Padova e Trieste: è stato siglato un accordo con le rispettive Ater per la riqualificazione energetica di circa 1000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, che porteranno al 30% di risparmio nei consumi energetici per ogni famiglia. Numerose anche le intese con gruppi industriali.