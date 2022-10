Furto in azienda edile, usano un carrello elevatore per rubare cavi di rame

CASIER - Sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì i ladri che hanno svaligiato un'azienda di materiale da costruzione in provincia di Treviso, a Casier. I Carabinieri stanno ora indagando sulle dinamiche del furto e sul quantitativo di merce rubata. Ciò che per ora è certo, è che il gruppo abbia azionato anche un carrello elevatore per staccare i cavi di rame e per portare via anche diverse attrezzature. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine e nella giornata di ieri hanno effettutato un sopralluogo.