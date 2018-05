Si addormenta al volante e va contro il palo: si sveglia e scappa dall'auto in fiamme

di Roberto Ortolan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIAVERA DEL MONTELLO - Sial volante e va a schiantarsi contro undella luce. L'prende immediatamentema una 27enne di Giavera, riesce a uscire in un lampo dall'abitacolo e a mettersi in salvo. «Un miracolo»! È stato il commento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montebelluna, tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente, insieme ai vigili del fuoco del locale distaccamento. «Se la 27enne fosse rimasta qualche secondo in più nell'auto - hanno aggiunto i soccorritori - adesso saremmo qui a raccontare una tragedia. Invece se n'è cavata senza un graffio anche se la paura è stata tanta. Erano circa le 4.30 e la 27enne, al volante di una Fiat Panda, stava percorrendo via Conca Nuova a Giavera. Improvvisamente, probabilmente per la stanchezza, la giovane, che da quanto ricostruito tornava dal lavoro ed era diretta a casa, ha accusato un colpo si sonno. Ha piegato la testa e girato leggermente il volante senza rendersene conto. L'auto, che procedeva a velocità moderata, ha ulteiormente rallentato, piegando sulla destra fino ad andare a schiantarsi su un palo dell'illuminazione che si trovava sul lato destro della carreggiata. Subito dal vano motore si sono sprigionate lingue di fuoco...