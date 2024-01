Treviso. Attentato alla sede della Lega: la Cassazione conferma la condanna per l'anarchico spagnolo

TREVISO - Diventa definitiva la condanna a 14 anni e 10 mesi per Juan Antonio Fernandez Sorroche, l'anarchico spagnolo accusato di essere l'autore dell'attentato, nell'agosto del 2018, al K3, alla sede della Lega nel trevigiano.

L'uomo era stato condannato con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia il 28 marzo dello scorso anno per il reato di attentato per finalità terrostiche o di eversione ai danni della sede della Lega Nord-Liga Veneta di Villorba di Treviso. In primo grado era stata inflitta una condanna a 28 anni.