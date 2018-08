Attentato sede Lega. La Procura non ha dubbi: è un atto di terrorismo Il questore: «Il secondo ordigno avrebbe potuto ferire seriamente»

LEGGI ANCHE

LO SCOPPIO, LE SEGNALAZIONI, I CONTROLLI

Il questore di Treviso, Maurizio Dalle Mura, ha precisato all'Ansa che la mattina di sabato 11 agosto, in seguito alla segnalazione di un forte scoppio avvenuto all'alba da parte di residenti della zona, la Digos ha effettuato un sopralluogo all'esterno della sede della Lega all'edificio "K3" di Villorba (Treviso), verificando l'assenza di anomalie all'ingresso principale del palazzo. Nel corso del servizio la Polizia avrebbe controllato anche alcune sedi di istituti di credito per verificare l'integrità delle casse automatiche esterne. La decisione di approfondire la verifica anche al retro del K3, dove è stato trovato il secondo ordigno, risale a ieri mattina «dopo la lettura del comunicato farneticante di rivendicazione» individuato sul web il 15 agosto. La direzione delle indagini, ha precisato Dalle Mura, è affidata al sostituto procuratore della Repubblica di Venezia Roberto Terzo, al cui servizio come polizia giudiziaria opererà la Digos di Treviso. In base alle valutazioni degli artificieri, ha confermato ancora il questore di Treviso, «il secondo ordigno avrebbe potuto ferire seriamente» persone nelle vicinanze che fossero state coinvolte nella deflagrazione scongiurata dal brillamento dell'oggetto sul posto.

TREVISO - «Èe gli atti sono arrivati senza esitazione alladistrettuale di Venezia». Lo ha spiegato oggi il Procuratore della Repubblica di Treviso, Michele Dalla Costa, a proposito del fallito attentato alla sede provinciale della Lega di Treviso, a Villorba , dove ieri sono stati ritrovati due oggetti esplosivi.