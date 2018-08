Bombe nella sede della Lega: «Atto di terrorismo ma andremo avanti»

IL FATTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Un atto di terrorismo vero e proprio, che rimanda agli anni più bui della storia della nostra Repubblica. Chi ha piazzato quegli ordigni non si è fatto scrupoli non solo di colpire qualche leghista, ma anche le forze dell'ordine e i cittadini comuni».Luca Zaia è legatissimo al K3, storica sede del Carroccio e qui, ad esempio, ha festeggiato tutti i suoi successi elettorali. Dunque sa bene che la scala dove erano state collocate le bombe, pur trovandosi sul retro dell'edificio, è utilizzata da diverse persone.«Il K3 è un luogo aperto a tutti: spesso vengono cittadini, pensionati, studenti, non solo i militanti - conferma il presidente della Regione -. E il fabbricato non ospita solo la sede della Lega. Ci sono ad esempio gruppi di ragazzi