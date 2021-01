Compra online la polizza dell'auto: truffata dalla falsa agenzia

PREGANZIOL - Ha concluso online l'acquisto dell'assicurazione per la sua auto, salvo poi scoprire che quella polizza era soltanto carta straccia. Una 37enne di Preganziol si è scoperta vittima di una truffa online, che le ha fatto perdere quasi 500 euro. La sua segnalazione ai carabinieri ha però consentito di risalire alla responsabile, identificata in una 19enne napoletana che è stata denunciata nei giorni scorsi.



IL RAGGIRO

La disavventura della donna trevigiana è cominciata qualche mese fa. La 37enne era alla ricerca di una buona offerta per rinnovare la polizza assicurativa della sua automobile e, vagliate alcune proposte, ha cercato anche sul web possibili contratti vantaggiosi. È così incappata in quella che a prima vista sembrava a tutti gli effetti una società specializzata, operante solo in via telematica. Attirata dal prezzo vantaggioso, è entrata in contatto con quella che doveva essere una dipendente dell'agenzia, ma che non era altri che la 19enne campana. La ragazza ha convinto la vittima a inviare i 488 euro pattuiti per la polizza, facendoseli accreditare su una carta prepagata.

Poi ha inviato alla trevigiana i documenti e soltanto alcune settimane più tardi la 37enne si è resa contro che si trattava di pratiche fasulle. La sua auto infatti non risultava assicurata e dopo aver provato invano a contattare l'imbrogliona per avere spiegazioni, ha raccontato tutto ai carabinieri di Mogliano. Con i dati a loro disposizione gli inquirenti sono così riusciti a identificare la 19enne, che ieri è stata denunciata per truffa.



