Treviso, ladro seriale di 19 anni arrestato due volte in 24 ore: andrà in carcere

TREVISO - Arrestato due volte in 24 ore mentre tentava di rubare delle auto. Il 19enne trevigiano, ladro seriale, era tornato in libertà da poco più di dodici ore quando è stato sorpreso con un complice mentre cercava di impadronirsi dell'ennesima utilitaria. È successo stamattina all'alba in un comune dell'hinterland di Treviso. Il proprietario del veicolo ha notato i due ragazzi armeggiare con il blocchetto di accensione e li ha fermati e trattenuti fino all'arrivo dei carabinieri. Per i due ragazzi sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato. In tasca avevano coltellini e altri attrezzi del mestiere. Il 19enne era stato arrestato 24 ore prima dalle volanti della polizia sempre in flagranza, per un colpo-fotocopia, in zona Fiera, a Treviso. In quel caso era intervenuta la polizia, che lo aveva intercettato grazie alla segnalazione della vittima. Il proprietario dell'auto lo aveva sorpreso seduto sul sedile di guida e aveva cercato di fermarlo. Il giovane bandito lo aveva spintonato ed era corso via.



desso per il 19enne si aprono le porte del carcere di Santa Bona: il giudice ha deciso infatti di inasprire la misura cautelare a suo carico, vista la recidiva. Mentre per il complice è scattato il divieto di dimora nella Marca.

Ma la fuga è durata poco. Il ladro seriale, che all'attivo aveva già 5 furti d'auto, era stato tratto in arresto. Alle spalle aveva già diverse denunce per furto e ricettazione di autovetture. Tanto che l'autorità giudiziaria, come misura cautelare, gli aveva imposto il divieto di soggiorno in provincia di Treviso. Puntualmente violato. Lunedì mattina il giudice aveva convalidato l'arresto, rimettendo in libertà il ragazzo. Dodici ore dopo è tornato a colpire. Ora la sua posizione si aggrava. A