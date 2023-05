TREVISO - ​Sono dieci appartamenti di piccole e medie dimensioni, dai 60 agli 80 metri quadrati, con un prezzo medio da 3mila a 4mila euro a metro quadrato. Sono ancora in costruzione, ma l’ultimo è stato venduto a luglio scorso. E a luglio di quest’anno saranno tutti consegnati ai nuovi proprietari. Rappresentano una delle ultime fatiche del gruppo Cazzaro, che nel 2020 ha comprato all’asta, per circa tre milioni di euro, il complesso che comprende sia l’ex sede degli industriali di piazzetta Sant’Andrea, la parte più storica, sia l’immobile che si affaccia su via Martiri della Libertà, a due passi dalla loggia dei Cavalieri, chiamato “Loggia 28”. Per entrambi è stato subito avviata una profonda riqualificazione ma con due obiettivi diversi: nell’ex sede di Confindustria sono stati ricavati quattro appartamenti da 200 a 300 metri quadrati destinati al mercato del lusso con prezzi ben oltre i 5mila euro a metro quadrato. Nel vecchio immobile anni ‘50 invece Cazzaro ha voluto realizzare dieci appartamenti più piccoli a prezzi leggermente più contenuti - per quanto possano essere contenuti in centro - e destinato a una mercato diverso: quello dei single, delle famiglie di massimo tre persone, dei professionisti che non vivono stabilmente in città ma che, all’occorrenza, possono aver bisogno di un punto di riferimento.

Alloggi per single o famiglie ristrette, l'intuizione

La strategia si è però rivelata quella giusta: «Nemmeno il tempo di mettere in vendita gli appartamenti, che avevamo già chi era interessato - dicono Gianmarco ed Edoardo Cazzaro, rispettivamente direttore e responsabile economico del gruppo Cazzaro - siamo stati sorpresi dalla vivacità di un segmento di mercato che avevamo sperimentato ancora poco». Ma questa è la tendenza. Con le famiglie che diventano sempre più piccole, a Treviso i single sono più di un terzo dei “nuclei” familiari residenti dentro e fuori le mura, le necessità cambiano. A partire dalle dimensioni degli appartamenti, che si riducono. «Come facciamo sempre - sottolinea Gianmarco - abbiamo puntato sulla qualità. I nostri appartamenti sono di concezione moderna, predisposti per domotica per i comandi vocali. A luglio inizieremo a consegnarli». Il vecchio palazzo lungo via Martiri, tre piani da 350 metri quadrati l’uno, conoscerà un nuovo capitolo della sua storia: l’ingresso sarà rinnovato ed è stato installato anche un ascensore che prima non c’era. «Il terrazzo sarà un spazio comune - dicono i fratelli Cazzaro - avremmo potuto trasformarlo in appartamento, invece verrà allestito come spazio verde e comune. Ci sarà anche spazio per piccoli orti urbani, praticamente sul tetto. Per chi vorrà». Quella dei Cazzaro è la prima uscita pubblica a Treviso dopo l’inchiesta per corruzione legata alla casa di riposo di Santa Maria di Sala, nell’ambito della quale, a gennaio, il padre Mauro, titolare della società e già presidente veneto dell’Ance, era stato arrestato. Gianmarco però risponde con grande tranquillità: «Vedendo anche quello che sta uscendo di recente, siamo sempre più sulla posizione che abbiamo già sottolineato fin dal primo giorno. E quindi: massima fiducia nella magistratura, con la serenità di non essere per nulla protagonisti in questa vicenda. E lo dimostreremo. Non vediamo l’ora di andare a parlare per spiegare la nostra estraneità».