Coppia di anziani senza elettricità bloccata in casa con tapparelle chiuse: salvati dai carabinieri

CASTELFRANCO VENETO - Una coppia di anziani di Castelfranco Veneto ( Treviso), la donna costretta a letto da molti anni, ha chiesto stamani, 23 novembre, soccorso alla stazione dei carabinieri a causa di un black out programmato, di cui non erano a conoscenza, e che li ha costretti per ore al buio, con le serrande elettriche abbassate e bloccate.