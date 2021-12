CONEGLIANO - L'amore non ha età. Un modo di dire comune ma che calza a pennello alla storia di Cosma e Domenico, 100 anni lei, 101 lui. Si sono conosciuti venti anni fa, entrambi già ottantenni, in un circolo per anziani di Parè. Lei era single, lui vedovo. Da allora non si sono più lasciati. Non hanno mai vissuto insieme, ma sono compagni di vita. Morosi si direbbe, se fossero una coppia di giovanotti. E nell'animo lo sono. Quattro anni fa Cosma, che viveva da sola nella casa di famiglia in via Manin, è entrata a casa Fenzi, Domenico invece vive ancora a casa, accudito dai famigliari, e ogni volta che può va a trovarla. Non troppo spesso, purtroppo, negli ultimi due anni, quando la pandemia li ha tenuti lontani.

LA GIOIA

Ma l'altro ieri, martedì 21 dicembre, era un giorno speciale: Cosma ha compiuto 100 anni. La direzione della casa di riposo ha concesso di festeggiare un'occasione così importante, pur nel rispetto rigoroso di tutte le misure di prevenzione della diffusione del Covid. Cosma ha ricevuto dunque la visita del suo Domenico e di pochissimi altri famigliari. Una grande gioia per la donna che ha spento 100 candeline. Ha ricevuto anche le rose dal sindaco di Conegliano e la visita del sindaco di Susegana Vincenza Scarpa con la quale è legata da un'amicizia famigliare di lunga data.

LA STORIA

Cosma Pin è nata a Santa Lucia di Piave il 21 dicembre 1921 ed è la prima di cinque sorelle: Udilla di 98 anni, Silvana di 94, Efferina di 92 e Vitaliana di 83. Dopo il diploma trova lavoro come impiegata all'azienda Lazzaris di Conegliano. Qualche anno dopo va alla concessionaria Fiat BrinoBet, dove resterà fino alla pensione. Nel frattempo aiutava nel lavoro anche suo padre Eliseo, artigiano sellaio, al tempo unico del Veneto, che produceva anche portachiavi in cuoio proprio per le concessionarie Fiat. Cosma è stata anche sempre impegnata nel sociale, ad esempio ha ricoperto una carica direttiva all'interno del circo anziani dove ha conosciuto Domenico e dove hanno frequentato diversi corsi insieme. La ricetta della longevità di Cosma? «Sta in parte nel Dna raccontano i famigliari - in parte nella vita sempre socialmente impegnata e nella dieta alimentare che è espressione tipica del territorio coneglianese, Prosecco compreso». Cosma si è dunque goduta i suoi primi cento anni di vita, gli ultimi venti condividendola con Domenico. Un amore maturo che rende entrambi felici e li aiuta ad affrontare la terza (o forse sarebbe meglio dire quarta) età.