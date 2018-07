La via è senza cartello: l'ambulanza non trova il malato

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASIER - Il padre è malato oncologico, ma l'ambulanza non riesce a trovare l'abitazione perchè non c'è il cartello della via. E per due volte torna sui suoi passi. Una storia diventata pubblica domenica grazie a un post che diventa il paradigma da un lato di come le risorse dei comuni siano ridotte all'osso. Ma insieme di come la modalità di denuncia viaggi prevalentemente sui social. Rallentando, paradossalmente, le soluzioni. Domenica sera sulla pagina Sei di Casier se il sindaco Miriam Giuriati viene chiamato in causa: una famiglia è in ambasce perchè l'anziano padre, residente in una palazzina di via Fermi, per due volte ha rischiato di non essere trovato dall'ambulanza.