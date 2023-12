RONCADE - Il nuovo polo Amazon a Roncade si farà. Ieri sera, 27 dicembre, in consiglio comunale, è stato infatti approvato in via definitiva il progetto di realizzazione del futuro centro logistico del colosso americano dell'e-commerce a ridosso del casello autostradale di Meolo della A4 e interconnesso con la Treviso mare. I proponenti, la Faresì Srl, controllata a metà dalla 18 Investimenti di Renis Mosole, e dall'immobiliare Rb della famiglia veronese Beozzo, stimano un valore complessivo per l'intervento pari a quasi 40 milioni di euro. Il progetto era stato presentato nel 2020, ma ha subito un'accelerata dopo che lo scorso agosto le strategie di Amazon erano cambiate, a cominciare dall'abbandono dell'area già costruita alle Stiore perché, nelle intenzioni della società, c'era appunto quella di non puntare più sui mini poli logistici, i cosiddetti centri "dell'ultimo miglio", per affidarsi ai maxi poli di smistamento, come appunto quello che sorgerà a Roncade. Si prevede che venga realizzato nel giro di un anno e mezzo, qundi entro l'estate del 2025.

L'AREA

La nuova struttura, per una superficie coperta di circa 60mila metri quadrati, avrà una lunghezza di oltre 300 metri per una larghezza di 190 ed un'altezza massima di 20. L'intervento prevede anche una serie di opere di compensazione per un valore di circa un milione di euro oltre a contributi in perequazione a vario titolo per altri 4,6. Lo stabilimento sarà inoltre "green": è prevista infatti una copertura fotovoltaica tale da permettere l'autosufficienza energetica di tutto l'impianto. All'esterno del capannone sarà realizzato un parcheggio capace di ospitare 1.100 posti auto, molti dei quali avranno una colonnina per la ricarica delle vetture elettriche. Sul fronte delle assunzioni si parla di almeno 900 nuovi posti di lavoro (come fase di partenza) suddivisi in tre turni con uno stipendio medio di 1.500 euro mensili. L'obiettivo, però, è quello di arrivare a impiegare quasi 2mila addetti nelle fasi di picco.

IL TRAFFICO

Il movimento di mezzi pesanti, da e per il nuovo polo logistico, sarà di 300 unità al giorno nei periodi di massima attività. La struttura di Amazon a Roncade sarà dedicata allo scambio di materiale tra i camion (sostanzialmente convogliati dalla autostrada) e il magazzino, e non come punto dal quale diramare le consegne dei pacchi al domicilio dei singoli clienti finali. Per gestire eventuali momenti di criticità sulla rete viaria della zona, la società impiegherà la figura del cosiddetto «mobility manager», tenendo anche presente che il casello autostradale coincide di fatto con la porta d'accesso alla progettata «Via del Mare», la superstrada a pedaggio (su cui pende un ricorso al Tar presentato dai sindaci "ribelli", tra cui proprio quello di Roncade, Pieranna Zottarelli, e di Silea, Rossella Cendron) con cui dovrebbe realizzarsi nei prossimi anni il collegamento con Jesolo.