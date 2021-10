Gli over 50 di Marca campioni italiani di calcio camminato: battuta Bassano ai rigori

TREVISO - La squadra di Treviso, della sezione Unvs (Unione nazionale Veterani dello Sport) ha vinto il campionato nazionale di calcio camminato (walking football) per Over 50. Una soddisfazione senza precedenti per una squadra che si è formata da poco, ma che ha saputo creare lo spirito di gruppo per vincere. Il campionato ha coinvolto 9 squadre finaliste provenienti da tutta Italia, e l'ultima fase si è giocata a Bassano con l'organizzazione della sezione Veterani locali affidata alla Cosmos,

Nella finale si sono affrontati proprio i padroni di casa del Bassano e Treviso e dopo una partita accesa e divertente, finita a reti inviolate, si è ricorso ai rigori che hanno premiato Treviso 2-1. I campioni d'Italia di Marca sono Sauro Bovo, Moreno Cervesato, Alessandro Cervi, Pierfilippo Colombera, Giacomo D'Incà, Francesco Dotto, Massimo Polo, Silvano Sartor e Massimiliano Sottocorna agli ordini di mister Mauro Baron. Nato in Inghilterra nel 2011, il calcio camminato è sbarcato in Italia circa quattro anni dopo, riservato agli over 50. Si gioca camminando e se qualcuno corre viene penalizzato con una punizione concessa agli avversari. Le squadre sono formate da 6 giocatori in campo e altri 6 in panchina; le partite si disputano in due tempi da 20' senza mai alzare la palla.