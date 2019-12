Paura per Favero, il presidente degli Alpini: operato al cuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura e apprensione per, il 71enne presidente nazionale dell’Associazione nazionale alpini, che ieri è stato ricoverato e operato d’urgenza in ospedale a Castelfranco per alcuni scompensi cardiaci. Si trova ricoverato in terapia intensiva. Messaggi da tutta Italia delle "penne nere".Favero, trevigiano di Possagno, classe 1948, ingegnere, si è sentito male martedì ed è andato a farsi visitare a Montebelluna: immediatamente è stato trasferito nella vicina Castelfranco e operato al cuore.