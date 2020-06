CASTELFRANCO - Pubblica in internet un appartamento nella bella piana di Asiago con l'obiettivo di darlo in affito per le vacanze estive. L'annuncio ha molti riscontri, tra questi anche quello di una 50enne di Castelfranco che decide di farsi avanti con la proprietaria e di prendere in affitto il locale. Dopo vari contatti gli viene chiesto di fare un acconto, attraverso un bonifico bancario, di 250 euro. E la signora lo fa. Peccato che in un attimo sfumino sia i soldi, che le vacanze. Della presunta proprietaria dell'appartamento la donna non riesce più ad avere notizie: è irreperibile. Ma non per i carabinieri di Castelfranco alla quale la 50enne fa denuncia. I militari hanno infatti denunciato in stato di libertà per truffa una donna 39enne della provincia di Latina, conosciuta alla giustizia.

