TREVISO - Prendere una casa in affitto oggi rischia di essere un vero e proprio salasso. Gli aumenti sembrano incontenibili. Solamente nella seconda parte dell’anno scorso l’affitto medio per un monolocale a Treviso è aumentato del 7,9%. Nessun altro territorio in Veneto, come certifica TecnoCasa, ha registrato un balzo più grande. E lievitano anche i canoni di locazione per i bilocali (+3,1%) e per i trilocali (+3,5%). Quanto si arriva a pagare in moneta sonante? Tra il centro storico, il Chiodo e Fiera per un monolocale bisogna tirare fuori almeno tra i 550 e i 560 euro al mese. Si scende a 500 nella zona dello stadio Tenni e nei quartieri di Santa Maria del Rovere, San Pelajo, Selvana. Mentre solo a Santa Bona si va al di sotto di quota 500. Per un bilocale l’affitto più alto è inevitabilmente in centro storico: 800 euro al mese. E si resta comunque sopra ai 600 a Sant’Antonino, al Chiodo e a Fiera. In questo caso il quartiere più economico è Canizzano: 450 euro. A chiudere, per un trilocale nel centro di Treviso bisogna essere pronti a tirare fuori 1.200 euro al mese.

CASE PER FAMIGLIE

In questo ambito le differenze si fanno più vistose. Al Chiodo si arriva a 850 euro. Di seguito, 800 euro al mese a Sant’Antonino, 750 nella zona dello stadio e a Fiera, 700 nell’area del tribunale e nei quartieri di Santa Maria del Rovere e San Pelajo. L’affitto più economico, invece, stavolta si trova a San Liberale: 500 euro al mese. Per la Fiaip di Treviso, la federazione provinciale degli agenti immobiliari professionali, il nodo sta nel fatto che con le norme attuali i proprietari alzano le richieste perché con contratti di affitto a prezzi contenuti vedono ingigantirsi il timore di dover poi sudare sette camicie per riuscire a rientrare in possesso dell’immobile. Si punta a un certo target, insomma. Da qui la proposta della Fiaip di rivedere le norme per consentire ai proprietari di mettere fuori chi non paga l’affitto, con tutte le garanzie necessarie, senza dover attendere troppo a lungo. In questo modo, sottolineano, si metterebbe un freno anche all’attuale esplosione degli affitti brevi e delle locazioni turistiche, preferite perché si presentano come meno problematiche. Non solo. La federazione propone pure una riduzione dell’Imu per provare a incentivare il mercato. Anche per chi affitta un alloggio a studenti universitari. « In casi del genere si potrebbe scontare l’Imu del 50% » , ha spiegato Collaltina Bortolot, presidente provinciale del collegio Fiaip di Treviso, calando nel territorio una proposta della federazione nazionale.

IN PROVINCIA