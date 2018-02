Adesca un 20enne e poi dice di essere stata stuprata: la 50enne temeva l'ira del compagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO - Ha raggiunto l'ospedale e ha raccontato di aver subito unoda parte di un giovane che avrebbe abusato di lei, violentemente: a dimostrazione di ciò aveva mostrato alcune. Fortunatamente quanto riferito non si è rivelata essere la verità: non c'era nessun violentatore, ma solo una storia, totalmente inventata, perA finire nei guai una, residente nella Castellana, che è stata denunciata dai carabinieri per simulazione di reato. La donna, con precedenti alle spalle, aveva raccontato ai medici di essere stata rapinata e aver subito abusi da un uomo con cui si era appartata per consumare un. L'episodio risalirebbe ai primi giorni di febbraio. Messa alle strette la donna ha ammesso quanto realmente accaduto. La 50enne avrebbe raccontato il falso per non incorrere nelle ire del compagno, un..