TRENTO - Un pastore altoatesino di 69 anni è morto dopo una caduta di circa 150 metri sulla cima di Quaire, tra la val Sarentino e il lago di Valdurna. La moglie, non riuscendo a mettersi in contatto con lui via telefono, ha chiamato i soccorsi. L'equipaggio del soccorso alpino saretino è partito con l'elicottero e ha individuato presto il corpo privo di vita dell'uomo.