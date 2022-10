PORTO VIRO - Sesto posto finale e 12mila dollari di premio. È il risultato di Filippo Zangirolami e del suo Team Pizfn al TwitchCon 2022 che si è tenuto nel fine settimana a San Diego, in California. Una vera e propria battaglia, anche se affrontata all’interno di un videogame, che metteva uno contro l’altro 60 giocatori provenienti da tutto il mondo divisi in venti terzetti, che si è protratta per circa quattro ore e con sfide e colpi di scena che hanno tenuto incollate ai monitor del Convention Center di San Diego o del canale TwitchRivals una platea mondiale.



O meglio, di una community che riconosce e condivide una stessa passione, capace di dialogare e di confrontarsi a distanza, travalicando le appartenenze. E infatti, nessuna bandiera nazionale era esposta o rendeva riconoscibili i giocatori. Il 15enne portovirese era l’unico del terzetto italiano invitato alla sfida tra i migliori 60 giocatori al mondo di Fornite No-Build, ad essere volato fino in America per partecipare all’evento. I suoi due compagni, rimasti in Italia per problemi burocratici, erano comunque rappresentati con una gigantografia collocata sulle postazioni assegnate.



UNICO ITALIANO

Un’esperienza imperdibile per un ragazzo della sua età, ma che forse ha avuto qualche impatto sulla sua prestazione. Non tanto per il lungo viaggio aereo o il fuso orario di 9 ore da smaltire, quanto piuttosto per la qualità del monitor che è risultata essere inferiore a quella cui era abituato a casa e ha finito col creargli qualche difficoltà non prevista. A riprova, il fatto che i primi tre classificati siano risultati tutti team che giocavano da remoto. In una competizione di altissimo livello e in cui i valori sono livellati, anche questi aspetti fanno la differenza. Dopo un’altalena di risultati che li aveva visti salire anche al quarto posto, salvo scendere al settimo prima dell’ultima partita, un colpo di coda e un’eventuale vittoria avrebbe potuto spingere il Team Pizfn sul gradino più basso del podio. È invece arrivato il sesto, ma va bene lo stesso.

Se sulla sua prestazione in gara Filippo ha avuto qualcosa da recriminare, non esaltandosi particolarmente per i 12mila dollari da condividere con i compagni di gioco o per quelli che avrebbe potuto vincere, per tutto il resto ha vissuto l’esperienza con una maturità per certi versi sorprendente. Conscio delle sue capacità, non è stato influenzato dalle migliaia di giovanissimi e coloratissimi spettatori che hanno seguito la gara all’interno del Convention Center di San Diego, è sempre rimasto freddo e concentrato in gara, così come nelle ore precedenti ha voluto approfittare per conoscere quest’angolo di California in cui c’è anche molto Messico, la città, i suoi dintorni, i parchi tematici, il mare e la cultura in generale. Un normalissimo ragazzo affascinato dall’America, ma anche uno dei migliori giocatori al mondo di Fortnite che, addirittura, non si è potuto sottrarre al rito della foto col taxista che sulla via del ritorno l’ha condotto all’aeroporto.