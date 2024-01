LENDINARA - Calano del 12% le multe per eccesso di velocità ma aumentano quelle elevate per altre infrazioni al Codice della strada, come la circolazione senza assicurazione o revisione, e negli ultimi due mesi dello scorso anno circa tre persone al giorno sono state sanzionate col T-red per essere passate col rosso al semaforo. Lo si evince dai dati relativi all’attività 2023 della Polizia locale lendinarese, anno caratterizzato dall’arrivo, a marzo, del nuovo comandante Emanuele Rosina. I numeri parlano di un calo, come già osservato negli ultimi anni, del numero di automobilisti dal piede pesante. Nel corso del 2023 sono diminuite le sanzioni per eccesso di velocità, passate da 10.435 nel 2022 a 9.134 l’anno passato, mentre sono aumentate le altre violazioni accertate dalla Polizia locale, passate dalle 1.386 del 2022 alle 1.630 del 2023, con un incremento del 17,5 per cento.

Il dispositivo T-red (modello Red evolution) che sanziona chi passa col rosso, entrato in funzione il 2 novembre scorso al semaforo tra la Sr 88, via Santa Lucia e via Santuario, nei primi due mesi di funzionamento, ha rilevato 183 infrazioni, in media circa 3 al giorno.



LA PREVENZIONE FUNZIONA



I numeri vengono commentati positivamente dal comandante Emanuele Rosina: «Si evidenzia che i controlli come strumento di prevenzione hanno dato i loro frutti, vista la riduzione significativa delle infrazioni per eccesso di velocità. Si rileva però l’aumento di altre tipologie di violazioni tra le quali, in particolare, la circolazione con veicolo privo di assicurazione o con la revisione scaduta, fenomeno che negli oltre 3.000 veicoli controllati durante l’anno hanno determinato ben 11 sequestri e 70 fermi. Questi risultati sono stati possibili anche grazie al sistema di videosorveglianza della città di Lendinara, composto da 49 telecamere e 11 varchi con lettura delle targhe, che invia in tempo reale alle nostre unità le segnalazioni per revisioni e assicurazioni scadute. A questo punto le pattuglie procedono a fermare il veicolo e a contestare la violazione. Questo tipo di infrazioni mettono a rischio pesantemente la sicurezza di tutti i soggetti e i mezzi in circolazione».



VIDEOSORVEGLIANZA



Il sistema di videosorveglianza e di lettura delle targhe sarà ampliato e aggiornato anche nel 2024 grazie a nuovi fondi già stanziati dal Comune, che cercherà di ottenere ulteriori finanziamenti, partecipando agli opportuni bandi, con l’obiettivo di agevolare una maggiore sinergia delle forze di polizia presenti sul territorio e migliorare la sicurezza urbana.

Nel corso del 2023 il personale della Polizia locale è stato inoltre impegnato in 602 accertamenti anagrafici, 267 denunce di ospitalità, 120 contrassegni rilasciati per persone con disabilità, 17 permessi per i “parcheggi rosa” dedicati a donne in gravidanza e neomamme, 60 ordinanze, 58 autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico, 178 determine, 27 autorizzazioni di Pubblica sicurezza e 9 accertamenti ambientali. Gli agenti sono stati impegnati anche nei rilievi conseguenti a 12 incidenti stradali, di cui 6 con feriti, e nelle attività relative allo svolgimento dei 102 mercati settimanali, le fiere e le 68 manifestazioni che si sono tenute durante l’anno.



CULTURA DELLA SICUREZZA



«La sicurezza – commenta il sindaco Luigi Viaro - è uno dei temi su cui abbiamo lavorato molto in passato e vogliamo investire per il futuro. Lo testimonia l’incremento dell’organico della Polizia locale effettuato nel 2023 con l’assunzione del nuovo comandante e di un nuovo agente, che ha portato l’organico a sette unità. Per il 2024 sono previste assunzioni che potenzieranno ulteriormente il Corpo. È però necessario anche diffondere la cultura della sicurezza, che parte dalla responsabilità di ognuno di noi nei gesti quotidiani».