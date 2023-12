Lendinara. Il T-red al semaforo sarà dotato di conto alla rovescia

LENDINARA (ROVIGO) - Il semaforo con t-red avrà anche un dispositivo countdown per mostrare ai conducenti quanti secondi restano a disposizione per passare prima che scattino l'arancione e il rosso.

Buona parte della maggioranza consiliare ha infatti accolto la mozione presentata dal gruppo di minoranza Alternativa civica che impegna l'Amministrazione comunale a installare un dispositivo che mostra un "conto alla rovescia" sulle lanterne del semaforo all'incrocio tra la Sr 88 (che in quel tratto prende il nome di via Santa Maria nuova), via Santuario e via Santa Lucia. L'impianto, un Red Evolution, immortala con filmati mediamente quattro persone al giorno che passano col rosso. L'atto prevede che si faccia redigere tempestivamente un preventivo e venga inserita la copertura economica nella prima variazione di bilancio possibile.

ADESIONE TRASVERSALE

La mozione, che ha trovato adesione trasversale con la sola astensione dei consiglieri di Presenza Cristiana Federico Amal e Rossella Destro e del presidente del Consiglio Nico Pavarin dei Civici Indipendenti, prevede anche che sia valutata la possibilità di installare un dispositivo di countdown anche sugli altri quattro semafori lendinaresi. I distinguo manifestati da alcuni in aula, tra cui l'assessore Gino Zatta e il capogruppo di Presenza Cristiana Amal, riguardano solo quest'ultimo aspetto. Si parla infatti di una spesa, stando a quanto riferito da Zatta, dai 5 ai 10mila euro per ogni dispositivo di conto alla rovescia, ed è quindi impensabile per il bilancio comunale poter sostenere una spesa simile per dotare dell'apparecchiatura ogni semaforo. In ogni caso, è stato sottolineato, la valutazione per un'installazione sugli altri impianti semaforici sarà effettuata successivamente dagli uffici competenti. Il sindaco Viaro ha sottolineato la volontà di migliorare la sicurezza stradale, non di fare cassa.



OBIETTIVO SICUREZZA

«Davanti ai quattro autovelox - ha detto Viaro - ci sono state infrazioni particolari, qualcuno avendo entrambe le corsie libere passa ai 180 chilometri all'ora sulla corsia dedicata al senso di marcia opposto ha fatto presente -. Sono fatti recenti, di queste settimane. Per quanto riguarda il T-red condivido la mozione e sottolineo che molti cittadini ci avevano segnalato comportamenti pericolosi in quello che è un punto critico della viabilità. Posso capire la rabbia di uno che prende la multa con l'autovelox per aver superato di 5 chilometri la velocità consentita, ma passare col rosso è un po' come giocare alla roulette russa anche con le vite degli altri. In questo primo periodo di funzionamento è stato rilevato che ci sono ogni giorno dalle 5 alle 9 persone che passano col rosso a quel semaforo dietro al santuario».



POSSIBILE ROTAZIONE

Viaro ha poi sottolineato che, per quanto riguarda gli altri semafori, il comandante della Polizia locale potrebbe valutare e magari potrebbe essere utile avere un dispositivo countdown da usare a rotazione ad esempio al semaforo di via Canozio, altro punto critico nell'orario di ingresso e uscita delle scuole e passaggio delle corriere, o a quello di via Matteotti. Soddisfatti Federico e Denis Sambinello, promotori della mozione. «Chi passa col rosso va indubbiamente multato, ma col T-red vediamo dei comportamenti pericolosi: c'è chi rallenta già all'ex Biancaluna, chi invece accelera a tutta velocità ha rilevato Federico Sambinello . Bene valutare se sia possibile installare il countdown non solo su quel semaforo, perché si verificano non poche infrazioni anche agli altri incroci regolati da impianti semaforici». Per questo secondo aspetto sarà valutata l'opportunità e la fattibilità dell'intervento, alla luce delle cifre necessarie che si prospettano consistenti.