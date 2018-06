Baby gang scatenata: il parco giochi dei bambini devastato

di Roberta Paulon

SARZANO - La devastazione. Non ci sono altri termini per descrivere quello che è successo al parcocolpito da quello che a tutti gli effetti si può definire un. La scena che si è presentata agli occhi dei residenti ieri mattina è stata di; alcuni di questi addirittura sradicati e lanciati in mezzo a un campo.AI responsabili dello scempio sono riusciti persino a r. La forza con cui è stato fatto tutto questo è impressionante: basti pensare che i giochi a molla sono fissati a terra con un blocco di cemento di almeno 40 centimetri. I bambini che ieri, con i genitori e i nonni, sono andati a giocare nello spazio verde di via Campiello sono rimasti malissimo di fronte al risultato di una serata di noia. Quella di un gruppo di ragazzi che nella notte tra venerdì e sabato hanno messo a ferro e fuoco la struttura pubblica di via Campiello. Il perché, ovviamente, è solo nella loro testa. Sono stati così lucidi da spaccare persino i pali della luce, aprendoli e strappando fuori i fili forse nel tentativo di oscurare i lampioni e non essere riconosciuti dai residenti...