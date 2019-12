Operato e curato Pepa, il cane eroe che trovò il neonato abbandonato

di Enrico Garbin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROSOLINA - Il cane eroe che trovò un neonato abbandonato . Stanno migliorando le condizioni di. Ad un mese e mezzo dall'appello lanciato dalle sue padrone per curare il grossoad un arto, una gara di solidarietà che non aveva mobilitato solo la comunità, ma era uscita anche dai confini cittadini, i risultati sono incoraggianti. E la storia di Pepa assume sempre più i contorni della fiaba natalizia in cui il lieto fine, pure se atteso, finisce sempre col commuovere. «Ringraziamo tutta la comunità di Rosolina per aver aiutato Pepa e per continuare ad aiutarla con tanto amore che era insperato - si legge in un post su Facebook di Sara Bertolin, la figlia della proprietaria Vanda -. Pepa vi augura buon Natale! La zampetta continua ad essere curata con buoni risultati. Speriamo sempre meglio. Grazie a tutti di cuore».