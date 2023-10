Viaggio a Disneyland Paris venduto online da un'agenzia di viaggio ad un prezzo stracciato ma è una truffa. Tra gli «agenti» una donna di Rovigo

Un viaggio a Parigi con soggiorno a Disneyland a soli 1.300 euro. L'offerta su internet di una fantomatica agenzia di viaggio altro non era che una truffa. A farne le spese una donna di Caposele, in provincia di Avellino, che dopo aver versato la somma su una carta prepagata non ha più avuto notizie. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri che sono riusciti a risalire all'identità dei truffatori. Si tratta di un uomo residente a Roma e di una donna della provincia di Rovigo.