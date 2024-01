Mostra di Toulouse-Lautrec a Palazzo Roverella a Rovigo: esposte 60 opere provenienti da tutto il mondo. Biglietti, orari e prenotazioni

Henri de Toulouse-Lautrec, uno dei più importanti artisti della Belle Époque, sarà protagonista di una grande mostra a Palazzo Roverella a Rovigo dal 23 febbraio al 30 giugno 2024.

La mostra, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Comune di Rovigo e Accademia dei Concordi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, presenterà oltre 60 opere dell'artista, provenienti da importanti musei americani, europei e francesi.

L'esposizione si concentrerà su tutti gli aspetti della produzione artistica di Toulouse-Lautrec, dalla pittura al disegno, dai manifesti alle incisioni. In particolare, la mostra si propone di superare l'approccio che spesso riduce l'artista alla sola attività di creatore di manifesti, mettendo in luce la sua profonda conoscenza della scena artistica parigina e la sua capacità di rappresentare la vita quotidiana della città in maniera vivace e realistica.

Les Arts Incohérents

Oltre alle opere di Toulouse-Lautrec, la mostra presenterà anche una sezione dedicata al movimento artistico francese "Les Arts Incohérents", anticipatore di molte delle tecniche adottate dalle avanguardie del Novecento come il Dadaismo.

La mostra di Rovigo è un'occasione imperdibile per conoscere uno dei più grandi artisti della storia dell'arte.