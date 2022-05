GAIBA - Sarà un tabellone che vedrà tenniste tra le migliori 200 del mondo per sfidarsi (32 nel singolare e 16 coppie nel doppio), al Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo al tennis club di Gaiba, dal 13 al 19 giugno. “Gaibledon”, è il primo torneo di tennis femminile internazionale organizzato in Italia su erba naturale, un Wta 125, Women’s tennis association (corrispettivo femminile dell’Atp ) con montepremi di 115 mila dollari (alla vincitrice andranno 15 mila dollari, alla finalista di 8mila e cinquecento). Ad assistere alla finale ci sarà la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che premierà le finaliste consegnando un trofeo in edizione unica realizzato dai maestri vetrai di Murano.



160 i punti che andranno alla vincitrice (95 alla finalista) per raggiungere i più alti livelli del Wta Tour a partire dalle quattro teste di serie del torneo: la statunitense Madison Brengle, numero 58 del ranking, la belga Alison Van Uytvanck (61), l’olandese Aranxta Rus (76) e la “nostra” Lucia Bronzetti (83). Ma ci sarà anche Martina Trevisan, fresca di due turni passati al Roland Garros e numero 85 del ranking e recente vincitrice del torneo Wta 250 di Rabat. E la wild card all’ex numero 5 del mondo, Eugenie Bouchard (finalista a Wimbledon nel 2014) al rientro alle competizioni. Le professioniste saranno in Polesine già da sabato 11 giugno per gli allenamenti (a porte chiuse), al Tennis Club Gaiba.