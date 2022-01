Terna, autorizzato un nuovo collegamento elettrico di 18 km: ecco da quali comuni passerà il cavo interrato

ROVIGO - Il ministero della Transizione ecologica ha autorizzato il nuovo collegamento elettrico previsto da Terna tra la stazione elettrica di Adria Sud in Veneto e la cabina primaria Ariano in Emilia-Romagna . La linea, della lunghezza di 18 km completamente in cavo interrato, attraverserà i comuni di Adria, Taglio di Po, Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo e Mesola in provincia di Ferrara. Il progetto complessivo prevede, inoltre, l'adeguamento dell'esistente stazione elettrica Adria Sud con l'installazione di nuovi componenti. Terna investirà 31 milioni nell'intervento. Nei prossimi mesi saranno avviate la progettazione esecutiva e tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera.