Tenta di uccidere il proprio padrone di casa con un'ascia, 28enne arrestato

PORTO TOLLE - Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri a Porto Tolle per aver tentato di uccidere il proprio padrone di casa con un'ascia. I militari si sono attivati dopo che al 112 era giunta la segnalazione che una persona armata di un'ascia si era avventato contro un uomo.

L'aggressore era entrato nel giardino della vittima per ucciderla ma la sua azione era fallita per l'intervento di un parente del malcapitato. Sebbene in fuga, il 28enne, di cui non si conosce ancora l'identità, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio mentre stava ancora vagando per il comune rodigino. Indagini sono in corso per chiarire i motivi dell'aggressione. Il giovane si trova nel carcere di Rovigo