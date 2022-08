La 51enne accoltellata dal marito si salverà. Lui è morto all'istante trafiggendosi la giugulare con la balestra

TORRE DI MOSTO - Si trova tuttora ricoverata all'ospedale civile di San Donà di Piave (Venezia), ma non è in pericolo di vita, Rosa Silletti, la donna di 51 anni ferita ieri con un coltello dall'ex marito, Michele Beato di 56 anni a Torre di Mosto (Venezia). L'uomo, ex guardia giurata, l'aveva colpita mentre era nella propria automobile. Era poi salito sulla propria vettura e si era recato nel proprio garage dove si è tolto la vita, puntandosi una balestra al collo e colpendosi alla giugulare. Un colpo che non gli ha lasciato scampo. Lì, nel garage sotterraneo,è stato ritrovato dai carabinieri della Compagnia di Portogruaro (Venezia) e del Nucleo Investigativo di Venezia che hanno svolto le indagini. All'uomo, a causa di un litigio, nel mese di giugno erano state ritirate cautelativamente le armi usate nel suo lavoro, e i titoli autorizzativi al lavoro di guardia giurata.

