Accoltella la moglie con 5 fendenti: il padre si mette in mezzo per difendere la figlia

VERONA – Litiga con la moglie e tenta di ucciderla: un 43enne è stato arrestato dagli agenti delle Volanti. Mercoledì sera, poco dopo le 23, i vicini hanno cominciato a sentire delle urla. Diventavano sempre più forti e, preoccupati, hanno chiamato il 113. Quando i poliziotti sono arrivati all'appartamento hanno trovato all'esterno una donna assieme a suo padre: lei era ferita all'addome, sanguinava copiosamente. Il padre ha spiegato cosa era accaduto e l'ha accompagnata al pronto soccorso mentre gli agenti entravano in casa. Dentro c'erano evidenti segni di lotta e il marito della donna, un 43enne incensurato, sporco di sangue con lievi ferite da taglio. In cucina ecco l'arma utilizzata per aggredire la moglie: un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri.

Secondo la ricostruzione effettuata dai poliziotti, i due stavano litigando e il marito avrebbe afferrato il coltello da cucina, avrebbe tentato di ferire il suocero, giunto in aiuto della figlia. Durante la colluttazione tra i due uomini, la donna avrebbe tentato di scappare ma il marito l'avrebbe raggiunta colpendola 5 volte. Soltanto quando il padre della vittima si è messo in mezzo lei è riuscita a scappare.

La donna è ancora ricoverata all'ospedale di Borgo Trento. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.