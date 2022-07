Omicidio Cadorago, donna di 33 anni uccisa a coltellate: arrestato il compagno. All'alba una lite sentita dai vicini

Tragedia a Cadorago, in provincia di Como, dove una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate in casa dal compagno con il quale conviveva. La vittima è stata trovata morta nel suo appartamento con tagli alla schiena e al torace. L'uomo, di 37 anni, è stato ritrovato con le mani sporche di sangue ed è stato arrestato in flagranza di reato e non ha detto neanche una parola quando in casa sono entrati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cantù, guidati da Diego Bonavera. L'arma del delitto sarebbe un grosso coltello da cucina e secondo le prime ricostruzioni sembra che l'uomo non fosse sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti ma perfettamente lucido al momento del delitto.

Le prime tesimonianze dei vicini raccontano di una lite furiosa stamattina all'alba, poco prima dell'omicidio avvenuto intorno alle 5 e probabilmente per motivi di gelosia. All'arrivo del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'indagine è affidata al pm della procura comasca Mariano Fadda.

Omicidio vicino Como, la ricostruzione

L'allarme è scattato questa mattina all'alba dai vicini di casa che hanno sentito la coppia litigare e urlare. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne ha colpito la compagna con diverse coltellate e poi avrebbe aperto lui stesso la porta ai carabinieri. I militari hanno chiamato i soccorritori del 118, ma per la donna non c'è stato nulla fare. A scatenare il litigio sarebbe stata una crisi di gelosia.